Fatehpur News: ट्रांसफार्मर जलने से 50 हजार आबादी पर गहराया पेयजल संकट
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:34 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:34 AM IST
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फतेहपुर। शहर के महर्षि इंटर कॉलेज के पास पानी की टंकी का ट्रांसफार्मर शनिवार को जल गया। इससे करीब 24 घंटे से जलापूर्ति ठप है। लगभग 50 हजार आबादी पेयजल संकट का सामना कर रही है। टंकी से साईं विहार कॉलोनी, काशीराम कॉलोनी, मनोहर नगर, तामेश्वर नगर, गडरियन पुरवा, तेलियानी ब्लॉक, गोकुल नगर और वीआईपी रोड जैसे क्षेत्रों में पानी पहुंचता है। स्थानीय निवासी पूती बाजपेई, गिरजा शंकर बाजपेई, विनोद वर्मा, राजकुमार यादव ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलकर पानी की आपूर्ति बहाल कराने की मांग की।
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