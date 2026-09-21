Fatehpur News: महिला विंग और ओपीडी में कुत्ते घूमते मिले, एडी ने जताई नाराजगी

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प्रयागराज से आई टीम ने सबसे पहले अधीक्षक कक्ष में नियमित और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इसके बाद बीपीएम, एआरओ और एचईओ से महिला विंग में होने वाले प्रसव, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी ली।टीम ने दवा भंडार कक्ष का निरीक्षण किया। यहां एक्सपायरी दवाओं की सूची व्यवस्थित नहीं मिली। दवाओं के रखरखाव और गंदगी पर एडी ने चीफ फार्मासिस्ट जेपी सिंह को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद इमरजेंसी, जनरल भर्ती वार्ड, ओपीडी समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। महिला विंग के गेट के पास मेडिकल वेस्ट जलाए जाने पर भी टीम ने नाराजगी जताई।महिला विंग में करीब एक घंटे तक विभागीय दस्तावेजों की जांच की गई। सीएमओ की कार्रवाई के बाद सीएचसी में तैनात संविदा एचएमआईएस ऑपरेटर को हटाए जाने से डाटा फीडिंग में आ रही दिक्कत की जानकारी भी एडी को दी गई।इस संबंध में उन्होंने सीएमओ डाॅ. यूबी सिंह से वार्ता की। निरीक्षण के दौरान सीएचसी अधीक्षक डाॅ. राजेश कुमार, बीसीपीएम सुधीर शर्मा, चीफ फार्मासिस्ट जेपी सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।