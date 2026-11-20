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बृहस्पतिवार को 6910 लोगों ने घर बैठे अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया। अब तक कुल 11,819 लोगों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ एसईआईडी जनरेट हो चुकी है। इस उपलब्धि के साथ फतेहपुर प्रदेश में 27वें स्थान पर पहुंच गया है।शुरुआत में पोर्टल की धीमी गति के कारण स्व-गणना की रफ्तार काफी कम रही। पहले दिन महज 523 लोग ही अपना विवरण दर्ज करा सके थे। बुधवार को 4909 लोगों ने स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की, जबकि बृहस्पतिवार को यह संख्या बढ़कर 6910 पहुंच गई। लोगों को स्व-गणना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।एडीएम विनय पांडेय ने लोगों से 30 नवंबर तक स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विवरण दर्ज करने के बाद मिलने वाले 11 अंकों के एसईआईडी नंबर को सुरक्षित रखें।