Fatehpur News: ट्रैक्टर से हुई मौत, रिश्तेदार की बाइक पर मांगा बीमा क्लेम

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पुलिस ने बताया कि 19 मई 2025 को शहर कोतवाली के ग्राम सनगांव निवासी राकेश पाल पैदल घरेलू सामान लेने जा रहा था। बकंधा मोड़ के पास हादसे में उसकी मौत हो गई। करीब 44 दिन बाद युवक के पिता गया प्रसाद पाल की ओर से रिश्तेदार की बाइक को दुर्घटना में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया।इसके बाद इसी मामले को आधार बनाकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मुआवजे की मांग की गई। मामले में बीमा कंपनी की ओर से सामने रखे गए तथ्यों के बाद एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू की।विवेचना में आरोपी चालक और संबंधित लोगों के मोबाइल की सीडीआर व टावर लोकेशन की जांच कराई गई। दुर्घटना के समय आरोपी चालक और बाइक की घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं मिली। जांच में सामने आया कि हादसा बाइक से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर से हुआ था।बीमा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यशोवर्धन सिंह ने फर्जी साक्ष्य तैयार कर बीमा क्लेम हासिल करने की कोशिश के आरोप में गया प्रसाद पाल निवासी सनगांव, राहुल कुमार पाल निवासी जनिकपुर कौंडर और असोथर थाना के प्रतापनगर निवासी राजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।वहीं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि फर्जी दस्तावेज और झूठे तथ्यों के आधार पर बीमा क्लेम हासिल करने के मामलों में पूर्व में बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तहरीर पर सात अगस्त को भी कार्रवाई की जा चुकी है। दुर्घटना से जुड़े मामलों में वाहन, घटनास्थल, चालक और अन्य साक्ष्यों की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जा रही है।