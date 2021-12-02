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Fatehpur News: नकली डीजल फिल्टर बेचने के आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त किया

Mon, 05 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:55 AM IST
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Court acquits man accused of selling fake diesel filters
फतेहपुर। नकली डीजल फिल्टर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। औंग थाना क्षेत्र के औसेरी खेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप केवट को यह राहत मिली है। माइक्रो मोटर इंडस्ट्री के इनवेस्टीगेटर विश्वनाथ प्रसाद ने कंपनी और पुलिस कर्मियों के साथ जांच की थी। उन्होंने चौडगरा क्षेत्र व आसपास की दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान कई दुकानदारों समेत रामस्वरूप की दुकान से कंपनी के नकली फिल्टर बरामद हुए थे। नकली माल बेचने के आरोप में पुलिस ने इसी वर्ष 15 जून को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कंपनी रामस्वरूप के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। इसी आधार पर कोर्ट ने रामस्वरूप को दोषमुक्त करार दिया।
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