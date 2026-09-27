Fatehpur News: स्वाइन फ्लू के दोनों मरीजों की हालत सुधरी, खतरे से बाहर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:35 AM IST
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फतेहपुर। जिले में बीते दिनों स्वाइन फ्लू के मिले दोनों मरीजों की हालत में सुधार है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार दोनों मरीजों की निगरानी की जा रही है।
शहर के जयरामनगर निवासी महिला को कई दिनों से तेज बुखार था। कानपुर के निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद वहीं उपचार शुरू किया गया। उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है।
हथगाम निवासी चार वर्षीय बच्चे को भी कई दिनों से बुखार था। सीपीसी में उपचार के दौरान लिए गए नमूने को जांच के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ भेजा गया था। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है।
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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्वाइन फ्लू की पुष्टि वाले दोनों मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हैं और बाहर उपचार करा रहे हैं। उनकी हालत में सुधार है। संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।
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शहर के जयरामनगर निवासी महिला को कई दिनों से तेज बुखार था। कानपुर के निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद वहीं उपचार शुरू किया गया। उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है।
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हथगाम निवासी चार वर्षीय बच्चे को भी कई दिनों से बुखार था। सीपीसी में उपचार के दौरान लिए गए नमूने को जांच के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ भेजा गया था। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है।
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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्वाइन फ्लू की पुष्टि वाले दोनों मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हैं और बाहर उपचार करा रहे हैं। उनकी हालत में सुधार है। संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।