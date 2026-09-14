Fatehpur News: चीनी की मांग घटी, थोक भाव में 1200 रुपये क्विंटल की गिरावट

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थोक कारोबारियों के मुताबिक भाव में अचानक आई गिरावट से पहले खरीदा गया स्टॉक कम दाम में बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि, थोक भाव में 1200 रुपये क्विंटल की कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।थोक और फुटकर भाव में करीब 10 रुपये किलो का अंतर बना हुआ है। विगत दिनों थोक भाव 6100 रुपये क्विंटल पहुंचने पर आमजन को 70 रुपये किलो की दर से चीनी खरीदनी पड़ रही थी। अब थोक भाव घटने के बाद फुटकर में 60 रुपये किलो दाम है। उपभोक्ताओं का कहना है कि थोक बाजार में भाव कम होने के साथ फुटकर दाम में भी राहत मिलनी चाहिए।शक्कर के थोक विक्रेता सत्येंद्र गुप्ता ने बताया कि रविवार को चीनी का थोक भाव 4900 रुपये क्विंटल रहा। विगत दिनों बढ़े दाम के बाद अचानक आई गिरावट से कारोबारियों को नुकसान हुआ है। पूर्व में खरीदी गई शक्कर अब कम दाम में बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि नुकसान काफी हुआ है।किराना व्यवसायी राहुल मौर्य ने बताया कि त्योहार के सीजन में चीनी के दाम बढ़ने पर 50 किलोग्राम की बोरी ही खरीदकर ला रहे थे। अब थोक दाम में गिरावट से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन मौजूदा समय में मांग भी कम हुई है। आगामी दिनों त्योहारों के चलते चीनी के दाम फिर बढ़ने की उम्मीद है।