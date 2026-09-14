Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 AM IST
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धर्म-कर्म
अमौली के चांदपुर में गणेश महोत्सव की शोभायात्रा व मूर्ति स्थापना का सुबह 10 बजे से।
विजयीपुर कस्बा स्थित गांधी चबूतरा रामलीला मैदान पर गणेश चतुर्थी पर रात्रि जागरण शाम सात बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
दंगल
अमौली के चांदपुर गांव में दंगल का आयोजन दोपहर एक बजे से।
अल्लीपुर के कोरई गांव में दंगल दोपहर दो बजे से।
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अमौली के चांदपुर में गणेश महोत्सव की शोभायात्रा व मूर्ति स्थापना का सुबह 10 बजे से।
विजयीपुर कस्बा स्थित गांधी चबूतरा रामलीला मैदान पर गणेश चतुर्थी पर रात्रि जागरण शाम सात बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
दंगल
अमौली के चांदपुर गांव में दंगल का आयोजन दोपहर एक बजे से।
अल्लीपुर के कोरई गांव में दंगल दोपहर दो बजे से।