फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Buses on the Kanpur-Jehanabad route will extend up to Harijanpur.

Fatehpur News: हरिजनपुर तक जाएंगी कानपुर-जहानाबाद रूट की बसें

Sun, 20 Sep 2026 10:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
Buses on the Kanpur-Jehanabad route will extend up to Harijanpur.
फोटो-01-अमौली क्षेत्र के रोटी चौराहे पर सवारी उतारती बस। संवाद
अमौली। कानपुर से जहानाबाद चलने वाली बसें अब रोटी चौराहा से आगे हरिजनपुर तक संचालित होंगी। इससे रोटी चौराहा से हरिजनपुर के बीच करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 25 गांवों के यात्रियों और छात्र-छात्राओं को आवागमन की सुविधा मिलेगी। आरटीओ कानपुर ने बस संचालकों को परमिट में दर्ज पूरे मार्ग पर बसें चलाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

जहानाबाद तक संचालित होने वाली 38 बसों का परमिट 28 अगस्त 2024 को रोटी चौराहा, गौरा बाजार और हरिजनपुर तक 20 किलोमीटर बढ़ाया गया था। वाहन स्वामियों ने पूरे मार्ग पर बस संचालन के लिए लिखित सहमति भी दी थी। इसके बावजूद बसें रोटी चौराहा से ही कानपुर लौट रही थीं। इससे डिघरुवा, रूसिया, कमासी, बबई, भद्दूपुर, गौरा बाजार, दरियापुर, कछेवरा, गोपालपुर, बुढंदा, गोंदहा, भिखनीपुर और हरिजनपुर समेत अन्य गांवों के यात्रियों को परेशानी हो रही थी।
विज्ञापन

ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विधायक राजेंद्र सिंह पटेल से बसों का संचालन परमिट के अनुसार हरिजनपुर तक कराने की मांग की थी। विधायक ने आरटीओ कानपुर से पूरे मार्ग पर बसें चलाने के लिए कहा था। साथ ही मांग पूरी न होने पर बसों को केवल कानपुर सीमा तक ही संचालित किए जाने की बात कही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ कानपुर आरके सिंह ने वाहन स्वामियों को परमिट के अनुसार पूरे मार्ग पर बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं सतवंत सिंह, राजा गुप्ता, हरेराम सिंह, उमेश यादव, लल्ला शुक्ला और जितेंद्र यादव समेत अन्य वाहन स्वामियों ने बताया कि आरटीओ के निर्देश का पालन करते हुए जल्द ही हरिजनपुर तक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

फोटो-01-अमौली क्षेत्र के रोटी चौराहे पर सवारी उतारती बस। संवाद

फोटो-01-अमौली क्षेत्र के रोटी चौराहे पर सवारी उतारती बस। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed