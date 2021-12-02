फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   BJP Zila Panchayat member opens fire over land encroachment on highway; gets beaten up along with supporters.

Fatehpur News: हाईवे पर जमीन कब्जे के लिए भाजपा जिपं सदस्य ने की फायरिंग, समर्थकों संग पीटे गए

Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
BJP Zila Panchayat member opens fire over land encroachment on highway; gets beaten up along with supporters.
हसवा (फतेहपुर)। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे जमीन पर कब्जे के विवाद में भाजपा के जिपं सदस्य और उनके समर्थकों पर आठ राउंड फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग और विवाद के दौरान जिंप सदस्य और उनके समर्थकों ने विहिप प्रखंड अध्यक्ष की पिटाई कर दी।
विज्ञापन

फायरिंग के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य व उनके समर्थकों को पुलिस के सामने ही घेरकर धुन दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के छह लोगों को हिरासत में लिया है। फायरिंग और मारपीट के कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं चार लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि फायरिंग किसने की की यह जांच एएसपी और सीओ को सौंपी गई है।
विज्ञापन

हसवा कस्बा निवासी सूर्यभान सिंह की करीब 25 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। पहली पत्नी ननकी देवी हैं और रिश्ते में मामी सुनैना देवी से उन्होंने दूसरा विवाह किया था। उनकी कुल 27 बीघा भूमि में पांच बीघा जमीन हाईवे पर है। वरासत में दोनों पत्नियों के नाम जमीन आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनैना देवी ने अपने हिस्से की ढाई बीघा जमीन करीब दो साल पहले जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी को बेच दी थी। कानपुर-प्रयागराज हाईवे के किनारे जमीन के होने पर काफी महंगी बताई जा रही है।
इसी जमीन पर जिला पंचायत सदस्य सुबह कब्जा करने पहुंचे थे। उनके साथ चार स्काॅर्पियो में 25-30 समर्थक भी थे। वह भूमि पर पिलर लगवा रहे थे। तभी दोपहर करीब दो बजे ननकी देवी अपने पुत्र सत्येंद्र, शुभम और वीरेंद्र के साथ मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने निर्माण का विरोध किया।
इसी दौरान हसवा कस्बे के विश्व हिंदू परिषद (विहिप) प्रखंड अध्यक्ष अजयराज सिंह उर्फ अंशू सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली-गलौज के बाद फायरिंग हो गई। अजयराज का आरोप है कि उनकी कार में भाजपा से जिपं सदस्य अजय सिंह ने टक्कर मारी। डंडे से पीटने के साथ फायरिंग भी की गई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। उनका आरोप है कि पूरा घटनाक्रम पुलिस की मिलीभगत से अंजाम दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटना के दो वीडियो वायरल हुए हैं। अजय सिंह, रिंकू सिंह और वीरेंद्र सिंह के बीच जमीन का विवाद है। वायरल वीडियो की जांच के लिए एएसपी व सीओ को भेजा गया है। फायरिंग किस पक्ष से की गई, इसकी जांच की जा रही है।


एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि हसवा चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा की ओर से एक पक्ष के विहिप नेता अजयराज उर्फ अंशू, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, शुभम सिंह, दूसरे पक्ष से जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी, छात्रसंघ पूर्व महामंत्री दीपू पटेल, बलराम मिश्रा, पुत्तू उर्फ सुरेंद्र व पांच अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलवा समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के लाइसेंसी असलहों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि गोलियां कौन से असलहे और किस पक्ष की ओर से चलाई गई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed