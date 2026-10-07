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Fatehpur News: गोलीकांड के आरोपी भाजपा नेता रिंकू को कानपुर जेल भेजा

Wed, 07 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:44 AM IST
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BJP leader Rinku, accused in the shooting incident, sent to Kanpur Jail.
फतेहपुर। गोलीकांड के आरोपी जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रिंकू लोहारी को फतेहपुर जिला कारागार से कानपुर महानगर जेल स्थानांतरित किया गया है। मंगलवार को प्रशासनिक निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई। इसका उद्देश्य जेल से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
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रिंकू लोहारी पर 24 सितंबर को हसवा कस्बे में भूमि पर कब्जे की कोशिश का आरोप है। इस दौरान आठ से अधिक राउंड फायरिंग की बात सामने आई थी। पुलिस ने रिंकू लोहारी समेत दीपू पटेल, गुड्डू पटेल, शिव कुमार, गजानन मिश्रा, बलराम मिश्रा पर हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों की सेशन कोर्ट से जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन ने रिंकू लोहारी पर जेल से भी अवैध गतिविधियां संचालित करने की आशंका जताई थी। जेल अधीक्षक नागेश सिंह ने बताया कि रिंकू लोहारी को मंगलवार को जिला कारागार से कानपुर स्थानांतरित किया गया है। रायबरेली के दो आरोपियों को फतेहपुर जिला कारागार लाया गया।
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