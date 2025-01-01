Fatehpur News: ढाई साल से अधूरा बिलंदा-हुसैनगंज मार्ग, गड्ढों में तब्दील सड़क बनी मुसीबत

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प्रयागराज नेशनल हाईवे के बिलंदा से हुसैनगंज-हथगाम मार्ग को मथैयापुर चौराहा से जोड़ने वाली करीब साढ़े 14 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराया जा रहा है। काम करीब ढाई साल पहले शुरू हुआ था। मिट्टी की पुराई के बाद करीब एक साल पहले सड़क पर डस्ट और गिट्टी डालकर रोलर व अन्य मशीनों से समतल किया गया था, लेकिन इसके बाद निर्माण आगे नहीं बढ़ा।करीब 10 महीने से सड़क निर्माण पूरी तरह बंद है। बारिश के चलते गिट्टी उखड़ने से सड़क की हालत और खराब हो गई है। हसनापुर के पास जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। करमचंदपुर सांडा स्थित ईंट भट्ठे और लतीफपुर के बीच भी बिखरी गिट्टी और गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है।अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दिवाकर ने बताया कि बारिश खत्म होने के बाद सड़क निर्माण में तेजी लाई जाएगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्माण पूरा कराकर आवागमन सुचारु करा दिया जाएगा।एक साल में सिर्फ तीन महीने होता कामलतीफपुर के पूर्व प्रधान मकदूम पाल ने कहा कि सड़क निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। साल में मुश्किल से तीन महीने काम होता है, जबकि नौ महीने निर्माण बंद रहता है। इसी तरह काम चलता रहा तो सड़क पूरी होने में करीब पांच साल और लग जाएंगे।हसनापुर निवासी अधिवक्ता रमेश सिंह भदौरिया ने कहा कि सड़क अच्छी स्वीकृत हुई थी, लेकिन कार्यदायी संस्था की हीलाहवाली से निर्माण में देरी हो रही है। इसका खामियाजा राहगीरों को परेशानी उठाकर भुगतना पड़ रहा है।