Fatehpur News: ओवरलोड ट्रक पकड़ने पर सहायक आयुक्त को धमकी, पुलिस सुरक्षा में भेजा

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ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सहायक आयुक्त वीरेंद्र कुशवाहा की बृहस्पतिवार रात विजयीपुर चेक पोस्ट पर ड्यूटी थी। वह वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान मौरंग लदा एक ओवरलोड ट्रक वहां से गुजरा।उन्होंने चालक को ट्रक रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोप है कि चालक ट्रक लेकर धाता रोड की ओर भाग निकला। पीछा करने के बाद अधिकारी ने ट्रक पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और ट्रक ले जाने का विरोध करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को थाने में खड़ा कराया।सहायक आयुक्त का आरोप है कि घटनाक्रम के दौरान कुछ लोगों ने ट्रक छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया। उन्हें प्रलोभन देने के साथ जान-माल की धमकी भी दी गई। अधिकारी ने आशंका जताई कि समय पर पुलिस सहायता नहीं मिलती तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।