Fatehpur News: चार स्पर्धाओं में अव्वल रहकर अंश ने जीती चैंपियनशिप

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मिश्रीलाल मेवा लाल इंटर कॉलेज रनूपुर के अंश कुमार ने चार प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सीनियर वर्ग की भाला फेंक प्रतियोगिता में अनुज सिंह प्रथम रहे। 1500 मीटर जूनियर बालक वर्ग की दौड़ में कृष्णा और सीनियर वर्ग में दीपक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।जोन प्रभारी अमित कुमार और विकास कुमार ने प्रतियोगिताएं संपन्न कराईं। प्रतियोगिता में मिश्रीलाल मेवा लाल इंटर कॉलेज रनूपुर, बलदेव गिरि पाठशाला इंटर कॉलेज अमौली, सर्वोदय इंटर कॉलेज बिरनई, गंगा चरण सधारी लाल इंटर कॉलेज बुढ़वा, बद्री प्रसाद दुलीचंद इंटर कॉलेज अमौली, बृज गोपाल वर्मा इंटर कॉलेज न्योरी जलालपुर और डिघरुआ इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।