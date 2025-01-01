Fatehpur News: जाम में 20 मिनट तक फंसी रही हृदय रोगी को ले जा रही एंबुलेंस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार शाम अंबेडकर चौराहे से गांधी चौराहे तक करीब 500 मीटर लंबा जाम लग गया। इसी दौरान बांदा से रेफर हृदय रोगी रामस्वरूप (60) को लेकर एंबुलेंस कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान जा रही थी। जाम के कारण एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी और करीब 20 मिनट तक धीमी गति से रेंगती रही।मरीज की हालत को लेकर परेशान तीमारदार लगातार जाम खुलवाने की गुहार लगाते रहे, ताकि उसे जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। नगर के व्यस्ततम मार्गों पर आए दिन लगने वाला जाम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। खासकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना चुनौती बन जाता है। एंबुलेंस के जाम में फंसने की इस घटना ने यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।कोतवाल शैलेश सिंह ने बताया कि ललौली चौराहे पर हर समय ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। इसके अलावा पिकेट पर भी पुलिसकर्मी रहते हैं। जाम लगने पर पुलिस तत्काल उसे खुलवाने का प्रयास करती है।