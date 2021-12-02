Fatehpur News: महिला से लूट और बकरियां चोरी में आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक मलवां थाना क्षेत्र के कुवंरपुर गांव निवासी धीरज सोनकर ने एक मई को साथी के साथ शहर में एक दुकानदार और उसके पुत्र को बातों में उलझाया। इसके बाद पानी लेने भेजकर दुकान में रखी गुल्लक से 10 हजार रुपये और दरवाजे पर बंधी तीन बकरियां चोरी कर लीं। दोनों आरोपी बकरियों को कार में लेकर भाग गए थे।इसी तरह सात सितंबर को एक महिला पुत्री से मिलने जा रही थी। हाईवे पर गड़रियनपुरवा मोड़ के पास सफेद रंग की कार सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया और भाग निकले। पूछताछ में धीरज ने पुलिस को बताया कि उसने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मंगलसूत्र लूटने के बाद उसे राह चलते एक युवक को 20 हजार रुपये में बेच दिया था और रकम का बंटवारा कर लिया था।आरोपी ने बकरी चोरी की वारदात भी स्वीकार की। उसने बताया कि साथी के साथ चोरी की गई बकरियों को 10 हजार रुपये में बेच दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी कानपुर क्षेत्र में भी लूट और बकरा चोरी की घटनाएं कर चुका है। उसके खिलाफ पूर्व में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है।