Fatehpur News: फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर 29 बीघे जमीन और घर हड़पने का आरोप

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मवई गनेशपुर निवासी प्रदीप साहू परिवार समेत महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पुण्यधाम मंदिर न्यू ओम नगर में रहते हैं। उन्होंने रामशंकर, विजय शंकर, दयाशंकर, मुन्नीलाल, मुन्नालाल उर्फ शारदा प्रसाद और चंद्रवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।आरोप है कि प्रदीप के पिता भगवानदीन और चाचा रामकिशुन वर्ष 1905 में रोजगार के लिए महाराष्ट्र चले गए थे। पिता की 1978 और चाचा की 1969 में मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार के ही जगतपाल और मेड़ीलाल की नीयत जमीन पर खराब हो गई।आरोप है कि दोनों ने भगवानदीन और रामकिशुन का कोई वंशज न होने का रिकॉर्ड में उल्लेख कर जमीन और मकान की वरासत अपने नाम करा ली। मार्च 2025 में गांव लौटने पर प्रदीप को धोखाधड़ी का पता चला। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है।