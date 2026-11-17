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सोमवार को सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव एक लाख तीन हजार रुपये, 22 कैरेट का एक लाख 26 हजार रुपये और 24 कैरेट का भाव एक लाख 39 हजार रुपये रहा। वहीं चांदी की कीमत एक लाख 76 हजार रुपये दर्ज की गई। सराफा कारोबारियों के अनुसार, दिवाली के बाद से ही सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। इसका असर बाजार में खरीदारी के रूप में दिखाई दे रहा है।सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पप्पन रस्तोगी ने बताया कि महंगाई के चलते मुख्य रूप से उन्हीं परिवारों के लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिनके घरों में बेटे-बेटियों की शादी है या जिन्हें दुल्हन को उपहार देना है। ज्यादातर ग्राहक पहले से आभूषणों की बुकिंग करा रहे हैं। कम समय होने पर लोग अपनी पसंद के गहने खरीद रहे हैं।