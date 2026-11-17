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थाना क्षेत्र के उदई सराय गांव निवासी दशरथ लोधी का पुत्र ज्ञान सिंह (19) मुंबई में रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। नवरात्र में वह गांव आया था और मंगलवार को उसे मुंबई जाना था।सोमवार सुबह वह रिश्तेदार दीपा देवी को लेने ज्वालागंज जा रहा था। दीपा बांदा से पढ़ाई कर लौट रही थी। सचौली मोड़ से पहले तेलीन गबिया के सामने घने कोहरे के कारण ज्ञान सिंह को सड़क किनारे खड़ी धान लदी पिकअप दिखाई नहीं दी।पिकअप का एक टायर पंक्चर था। चालक जैक लगाकर टायर का पंक्चर बनवाने गया था। इसी दौरान ज्ञान सिंह की बाइक पीछे से पिकअप में जा भिड़ी। टक्कर के झटके से जैक गिर गया और युवक पिकअप के नीचे दब गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि अभी तक परिजन की ओर से तहरीर नहीं मिली है। पिकअप को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।