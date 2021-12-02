फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   4.97 crore will improve the arrangements of the district hospital

Fatehpur News: 4.97 करोड़ से सुधरेंगी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं

Mon, 05 Oct 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
4.97 crore will improve the arrangements of the district hospital
फतेहपुर। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए शासन से 4.97 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। बजट से अस्पताल परिसर का मरम्मतीकरण, रंगाई-पुताई समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। बजट स्वीकृत होने के बाद परिसर को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की कवायद शुरू की जाएगी।
विज्ञापन

जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में भवन की दीवारों, छतों और अन्य हिस्सों की मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई कराई जाएगी। वार्डों और भवन के अन्य हिस्सों में मरम्मतीकरण के अलावा प्लास्टर, फर्श व अन्य निर्माण संबंधी कार्य भी कराए जाने की योजना है। खराब प्लास्टर और टूटी फर्श को दुरुस्त कराया जाएगा। इससे अस्पताल परिसर साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आएगा।
विज्ञापन

मरीजों के लिए वार्डों और अन्य स्थानों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। भवन की मरम्मत और सुविधाओं में सुधार होने से मरीजों और तीमारदारों को राहत मिलेगी। कार्य पूरा होने के बाद जिला अस्पताल का भवन पहले की अपेक्षा अधिक बेहतर नजर आएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



बजट की स्वीकृति हो चुकी है। बजट आते ही जिला अस्पताल के मरम्मतीकरण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- डाॅ. राजेश कुमार, सीएमएस।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed