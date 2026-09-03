Fatehpur News: खदानों से ओवरलोडिंग में पकड़े 146 ट्रक, 36.50 लाख का जुर्माना
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:45 AM IST
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फतेहपुर। मानसून सत्र से पहले संचालित मौरंग खदानों की स्थिति उन्हीं खदानों से ओवरलोडिंग में पकड़े गए वाहनों के सामने आने के बाद उजागर हुई है। खनिज विभाग ने संबंधित मौरंग खदानों पर ओवरलोड परिवहन के मामले में 36.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मानसून सत्र से पहले जिले में छह से अधिक मौरंग खंड संचालित रहे। खनिज विभाग ने करीब 500 से अधिक वाहनों को ओवरलोडिंग में पकड़ा। इनमें करीब 146 ऐसे ओवरलोड वाहन मिले जिनके पास रवन्ने थे। रवन्ने से वाहन में लदी मौरंग के खदान से निकाले जाने की जानकारी मिलती है।
खनिज विभाग ने संबंधित खदान संचालकों को 25 हजार रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से कुल 36.50 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। खनिज अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि ओवरलोडिंग में पकड़े गए ट्रकों के साथ संबंधित खदानों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
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मानसून सत्र से पहले जिले में छह से अधिक मौरंग खंड संचालित रहे। खनिज विभाग ने करीब 500 से अधिक वाहनों को ओवरलोडिंग में पकड़ा। इनमें करीब 146 ऐसे ओवरलोड वाहन मिले जिनके पास रवन्ने थे। रवन्ने से वाहन में लदी मौरंग के खदान से निकाले जाने की जानकारी मिलती है।
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खनिज विभाग ने संबंधित खदान संचालकों को 25 हजार रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से कुल 36.50 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। खनिज अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि ओवरलोडिंग में पकड़े गए ट्रकों के साथ संबंधित खदानों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
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