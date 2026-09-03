Fatehpur News: खदानों से ओवरलोडिंग में पकड़े 146 ट्रक, 36.50 लाख का जुर्माना

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मानसून सत्र से पहले जिले में छह से अधिक मौरंग खंड संचालित रहे। खनिज विभाग ने करीब 500 से अधिक वाहनों को ओवरलोडिंग में पकड़ा। इनमें करीब 146 ऐसे ओवरलोड वाहन मिले जिनके पास रवन्ने थे। रवन्ने से वाहन में लदी मौरंग के खदान से निकाले जाने की जानकारी मिलती है।खनिज विभाग ने संबंधित खदान संचालकों को 25 हजार रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से कुल 36.50 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। खनिज अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि ओवरलोडिंग में पकड़े गए ट्रकों के साथ संबंधित खदानों पर भी जुर्माना लगाया गया है।