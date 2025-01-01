Fatehpur News: रोजगार मेले में 12 अभ्यर्थियों को मिले ऑफर लेटर
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:07 AM IST
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खागा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खागा में बृहस्पतिवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न ट्रेडों के 25 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वीएश्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के बाद 12 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उन्हें ऑफर लेटर दिए गए। ऑफर लेटर मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों में खुशी रही। संस्थान के प्रधानाचार्य अजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर रोजगार मेले आयोजित होते हैं। मेले में फोरमैन सुरेश चंद्र वर्मा, शेखर कुमार वर्मा, गौरव गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार, स्मृति साहू और रश्मि सिंह समेत संस्थान का स्टाफ उपस्थित रहा।
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