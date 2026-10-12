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Farrukhabad News: मिट्टी का टीला धंसने से दबकर महिला की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:30 AM IST
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Woman dies after being buried under a collapsing mound of earth.
कमालगंज। गांव देवरान गढ़िया में चूल्हे की मरम्मत के लिए टीला से मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हिस्सा धंसने से महिला दबकर घायल हो गई। ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर महिला को बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। लोहिया अस्पताल में महिला की मौत हो गई।
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थाना क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया निवासी रमेश चंद्र कुशवाहा की पत्नी किरन देवी (50) रविवार सुबह परिवार की मीना देवी के साथ कब्रिस्तान के निकट टीले के पास मिट्टी खोदने गई थीं। टीले के नीचे बैठ कर गड्ढे से मिट्टी खोदने लगीं। इसी दौरान टीला धंसने से मिट्टी का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर गया और वह दब गईं। साथी मीना के भी शरीर में चोट आई। मीना ने घटना की सूचना पड़ोस में स्थित खेत में काम कर रहे लोगों को दी।
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किसान बंटू, पप्पू आदि दौड़ कर पहुंचे और मिट्टी हटाकर किरन को बाहर निकाला। परिजन भी पहुंच गए। घायल को बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां हालत में सुधार न होने पर महिला को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान किरन ने दम तोड़ दिया। इससे परिजन बेहाल हो गए।
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पुत्र सचिन ने बताया कि चूल्हा सही करने व मकान का कुछ हिस्सा लीपने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। मां सुबह मिट्टी लेने गई थीं। तभी हादसा हो गया। महिला के पति रमेश खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। किरन के दो बेटे संदीप और सचिन और दो बेटियां संध्या और बुलबुल हैं। संदीप, सचिन और संध्या की शादी हो चुकी है। घटना के बाद छह वर्षीय पुत्री बुलबुल बिलखते हुए मां को तलाशती रही। प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)
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