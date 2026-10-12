Farrukhabad News: दुर्घटना के बाद स्लीपर बसों की चेकिंग, आठ का चालान

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राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त बस में शहर की एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 25 यात्री घायल हुए थे। यातायात निरीक्षक ने टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। आठ बसों का चालान किया गया। यही नहीं जो बस दौसा में दुर्घटनाग्रस्त हुई उसका यातायात निरीक्षक ने सात अक्तूबर को बरेली-इटावा हाईवे पर 12 हजार रुपये का चालान किया था। यह चालान अभी भी जमा भी नहीं हो सका है। इसके बावजूद सेटिंग के दम पर शुक्रवार रात सवारियों को भरकर बस फिर से शाहजहांपुर के लिए आ रही थी। यातायात निरीक्षक ने बताया कि 27 सितंबर से अब तक उन्होंने 338 बसों की चेकिंग की है। इनमें से 106 बसों का चालान किया गया है। इसमें 6.61 लाख 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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फर्रुखाबाद। राजस्थान के दौसा में दुर्घटनाग्रस्त बस जयपुर से शाहजहांपुर के बीच चलती है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही यातायात निरीक्षक ने शनिवार को आठ बसों का चालान किया था। यातायात निरीक्षक ओमप्रकाश पांडेय ने 13 दिन में 106 बसों का चालान कर 6.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।