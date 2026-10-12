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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three people, including a couple, consumed poison amidst a domestic dispute; the young man died.

Farrukhabad News: घरेलू कलह में दंपती समेत तीन ने खाया जहर, युवक की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
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Three people, including a couple, consumed poison amidst a domestic dispute; the young man died.
कायमगंज। घरेलू कलह में अलग-अलग घटनाओं में दंपती समेत तीन लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दंपती की हालत गंभीर है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव प्रेमनगर निवासी बृजेश (25) ने रविवार दोपहर ढाई बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसके भाई फूल सिंह ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। बृजेश की भाभी ने बताया कि वह खाना खाने के बाद घर से चला गया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसने क्या खाया। उन्होंने बताया कि बृजेश ने शराब भी पी रखी थी। डॉ. जितेंद्र बहादुर सिंह ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा।


वहीं, कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बिलसड़ी निवासी कुलदीप (20) और उसकी पत्नी रवीना (19) ने घरेलू कलह में जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर हालत में दोनों को लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया।
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