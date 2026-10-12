फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Attachment notices pasted at the homes of three absconding accused in the murder of mafia figure Anupam's uncle and aunt.

Farrukhabad News: माफिया अनुपम के चाचा-चाची की हत्या में फरार तीन आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा

Mon, 12 Oct 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Attachment notices pasted at the homes of three absconding accused in the murder of mafia figure Anupam's uncle and aunt.
फर्रुखाबाद। माफिया अनुपम दुबे के चाचा-चाची की 21 वर्ष पूर्व की गई हत्या के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों के घर मैनपुरी पुलिस ने रविवार को कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया। आरोपियों को न्यायालय में 30 अक्तूबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन


मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव सहसापुर निवासी कौशल किशोर दुबे व उनकी पत्नी कृष्णा दुबे की 6 अगस्त 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में कौशल किशोर दुबे के भतीजे फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय के आदेश पर 2025 में मुकदमे की पुन: जांच शुरू हुई। चार आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं।
विज्ञापन

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह रविवार को फतेहगढ़ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में हत्या, जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित चल रहे मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव सिनौड़ा पृथ्वी के मजरा नगला दड़ा निवासी सरोज शर्मा, फतेहगढ़ के मोहल्ला दालमंडी निवासी नरेंद्र उर्फ कल्लू, मोहल्ला कर्नलगंज कटियार मार्केट निवासी बाबी जाटव क्रिश्चियन उर्फ अजय कुमार भी नामजद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय में पेश न होने पर आरोपियों को फरार घोषित कर वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके चलते अभियुक्तों के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed