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Farrukhabad News: रामगंगा पुल पर मरम्मत की धीमी रफ्तार से रेंग रहे वाहन

Wed, 30 Sep 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:47 AM IST
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Vehicles crawling due to the slow pace of repairs on the Ramganga bridge.
फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे स्थित रामगंगा पुल पर जोड़ों की मरम्मत के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित है। एक तरफ के वाहनों को रोककर दूसरी ओर से यातायात संचालित किया जा रहा है। इससे 15 से 20 मिनट में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। 10 सितंबर से चल रहा मरम्मत कार्य धीमी गति से होने से वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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रामगंगा पुल के उत्तरी छोर पर शाहजहांपुर और दक्षिणी छोर पर फर्रुखाबाद पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके बावजूद वाहनों का दबाव अधिक होने से कुछ ही देर में जाम की स्थिति बन जाती है। हाईवे से रोजाना करीब 20 हजार भारी वाहनों का आवागमन होता है। पुल पर जाम लगने से बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और पीलीभीत जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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एनएचएआई के साइट इंजीनियर विश्वास मिश्रा ने बताया कि पुल के सभी जोड़ दोबारा खोलकर उनकी मरम्मत कराई जा रही है। कार्य पूरा होने के बाद यातायात सुचारु हो जाएगा।
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