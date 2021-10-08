Farrukhabad News: राशन का गेहूं ले जा रहा ट्रक बाढ़ के पानी में पलटा

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बृहस्पतिवार शाम को यह ट्रक वेयर हाउस से सिवारा क्षेत्र की राशन दुकानों के लिए गेहूं लेकर निकला था। रात करीब 11 बजे ट्रक कस्बे से लगभग दो किलोमीटर आगे पुलिया के पास पहुंचा। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। खाई में काफी गहरा बाढ़ का पानी भरा हुआ था, जिसमें ट्रक का बड़ा हिस्सा डूब गया। इससे ट्रक में लदी गेहूं की कई बोरियां पानी में भीग गईं। ट्रक के चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष नितिन चौधरी ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रक मालिक वाहन को निकालने की व्यवस्था कर रहा है।बचाव कार्य में देरीशुक्रवार सुबह से ही दुर्घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई थी। देर शाम तक भी ट्रक को खाई से बाहर निकालने का काम शुरू नहीं हो पाया था। बाढ़ के पानी के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी का स्तर अधिक होने से ट्रक को निकालना मुश्किल हो रहा है।