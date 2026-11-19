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नैमिष तीर्थ से आए जगदाचार्य स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में चल रहे कार्यक्रम में कथाव्यास घनश्याम किशोर मिश्र ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवान वेदव्यास ने वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। इसमें सभी वेद और इतिहासों का सार संग्रह है। भागवत किसी ने बनाया नहीं, बल्कि भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में इसे प्रकट किया। कहा कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। वेदव्यास ने गहन भक्ति में लीन होकर भगवान का दर्शन किया।इससे पूर्व सुबह नौ बजे नैमिषधाम से यज्ञाचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पांच वेदपाठी बटुक ब्राह्मणों के साथ वेदमंत्रोच्चार से पुरुष सूक्त से भगवान का पूजन किया। व्यवस्थापक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि हर साल अरणी मंथन से यज्ञ में अग्नि का प्राकट्य होता था, मगर इस बार यज्ञाचार्य ने कपूर से अग्नि को प्रकट करने का फैसला लिया है। बृहस्पतिवार से यज्ञ में आहुतियां शुरू होंगी। पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे।