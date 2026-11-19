Farrukhabad News: नौ केंद्रों पर होगी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:02 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:02 AM IST
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फर्रुखाबाद। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी। परीक्षा के लिए नौ केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 2457 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।
जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने परीक्षा कराए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र दिया है। इसमें कहा कि प्रवेश परीक्षा में कायमगंज के सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में 397, राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 233, सूर्यकुमारी इंटर कॉलेज गंझना में 305 व महीयसी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 234 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
इसके अलावा म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 364, भारतीय इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में 288, शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मौधा में 214, आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज में 216 व फिरोज गांधी जनता इंटर कॉलेज कमालगंज में 206 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों की 20 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। परीक्षा की तैयारियों, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जाएगी।
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जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने परीक्षा कराए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र दिया है। इसमें कहा कि प्रवेश परीक्षा में कायमगंज के सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में 397, राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 233, सूर्यकुमारी इंटर कॉलेज गंझना में 305 व महीयसी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 234 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
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इसके अलावा म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 364, भारतीय इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में 288, शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मौधा में 214, आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज में 216 व फिरोज गांधी जनता इंटर कॉलेज कमालगंज में 206 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों की 20 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। परीक्षा की तैयारियों, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जाएगी।
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