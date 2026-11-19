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जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने परीक्षा कराए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र दिया है। इसमें कहा कि प्रवेश परीक्षा में कायमगंज के सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में 397, राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 233, सूर्यकुमारी इंटर कॉलेज गंझना में 305 व महीयसी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 234 परीक्षार्थी शामिल होंगे।इसके अलावा म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में 364, भारतीय इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में 288, शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मौधा में 214, आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज में 216 व फिरोज गांधी जनता इंटर कॉलेज कमालगंज में 206 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों की 20 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। परीक्षा की तैयारियों, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जाएगी।