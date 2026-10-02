Farrukhabad News: बिलावलपुर डिप पर पानी की धार तेज, आवागमन रुका

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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के बिलावलपुर में बनी डिप पर पानी का बहाव तेज है। 29 सितंबर की सुबह पुलिया के पास सड़क कटने से गेहूं भरा ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गया था। इसके बाद से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आवागमन पूरी तरह रुक गया है। बृहस्पतिवार को जलस्तर में और अधिक इजाफा हुआ है। अब चंद लोग बाइकें लेकर और पैदल गुजर रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोग वहां लगी नावों का ही सहारा लेते हैं।डिप के दूसरी तरफ गंगा कटरी में बसे करीब 15 गांवों के लोग अपने वाहनों को कुबेरपुर घाट गांव होकर निकल रहे हैं। इससे शहर में आने और शहर से गांवों को जाने के लिए पांच किमी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। बिलावलपुर के महाराम पाल ने बताया कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि नरौरा से कम पानी छोड़े जाने से दो दिन बाद डिप पर वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है।