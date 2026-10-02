फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   The water flow at Bilawalpur Dip is strong, traffic halted.

Farrukhabad News: बिलावलपुर डिप पर पानी की धार तेज, आवागमन रुका

Fri, 02 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
The water flow at Bilawalpur Dip is strong, traffic halted.
फोटो-10 बिलावलपुर डिप से तेज धार में निकलते ग्रामीण। संवाद
फर्रुखाबाद। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही कटरी क्षेत्र के करीब 15 गांवों को जोड़ने वाले बिलावलपुर डिप पर पानी की धार तेज हो गई है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से गेहूं भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने के बाद से बड़े वाहनों का आवागमन रोक गया। खतरों के बीच कुछ ग्रामीण साइकिल और पैदल निकल रहे हैं। बड़े वाहनों को पांच किमी फेर लगाकर शहर आना पड़ता है।
विज्ञापन

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के बिलावलपुर में बनी डिप पर पानी का बहाव तेज है। 29 सितंबर की सुबह पुलिया के पास सड़क कटने से गेहूं भरा ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गया था। इसके बाद से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आवागमन पूरी तरह रुक गया है। बृहस्पतिवार को जलस्तर में और अधिक इजाफा हुआ है। अब चंद लोग बाइकें लेकर और पैदल गुजर रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोग वहां लगी नावों का ही सहारा लेते हैं।
विज्ञापन

डिप के दूसरी तरफ गंगा कटरी में बसे करीब 15 गांवों के लोग अपने वाहनों को कुबेरपुर घाट गांव होकर निकल रहे हैं। इससे शहर में आने और शहर से गांवों को जाने के लिए पांच किमी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। बिलावलपुर के महाराम पाल ने बताया कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि नरौरा से कम पानी छोड़े जाने से दो दिन बाद डिप पर वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed