Farrukhabad News: चार खिलाड़ी इंदौर में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व

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यह प्रतियोगिता इंदौर स्थित चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में होगी। चयनित खिलाड़ी जनपद का नाम रोशन करने के लिए इंदौर रवाना हो चुके हैं। सब-जूनियर वर्ग में रिद्धिमा वर्मा अंडर-26 किग्रा भार वर्ग में खेलेंगी। वह डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर से हैं। साहिल कुमार अंडर-44 किग्रा भार वर्ग में पैंथर ताइक्वांडो एकेडमी, याकूतगंज का प्रतिनिधित्व करेंगे।दिव्यांशी अंडर-38 किग्रा भार वर्ग में डिवाइन लाइट स्कूल से भाग लेंगी। जूनियर वर्ग में स्वाति राजपूत का चयन हुआ है। वह अंडर-44 किग्रा भार वर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, फतेहगढ़ से हैं। खिलाड़ियों के चयन पर जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रिया साध और सचिव अजय प्रताप सिंह ने ने खिलाड़ियों को बधाई दी। कोषाध्यक्ष अविनेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार और ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुशांत गुप्ता भी मौजूद थे।