Farrukhabad News: हमेशा प्रेरणादायक रहेगा भगवान श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व

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वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव प्रेरणादायक रहा है और रहेगा। मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत, मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य डॉ. मनमोहन लाल गोस्वामी, कानपुर से आए कार्यक्रम अध्यक्ष साहित्यकार सुन्दरदास गोहराणी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी के सदस्य सुरेंद्र पांडेय की खास मौजूदगी रही। प्रीति तिवारी ने सरस्वती वंदना की। राजीव दीक्षित ने भजन गाया। पूर्व कुलपति डॉ. रंगनाथ मिश्र, विनोद दुबे, ज्योति स्वरूप अग्निहोत्री, डॉ. आलोक बिहारी लाल शुक्ला, डॉ. यशपाल सिंह चौहान, डॉ. विनीता तिवारी, डॉ. संतोष द्विवेदी, डॉ. संजीव त्रिवेदी, डॉ. कृष्णकांत अक्षर, महेशपाल सिंह उपकारी, भूपेंद्र प्रताप सिंह, भारती मिश्रा, अनामिका तिवारी, समीक्षा यादव ने विचार व्यक्त किए। (संवाद)कृष्ण की साधना से मानव की मुक्ति संभवफर्रुखाबाद। शहर के लोहाई रोड स्थित श्रीराधा श्याम शक्ति मंदिर में चल रहे युगल जयंती उत्सव में भागवताचार्य डॉ. मनमोहन गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण की कथाएं मानव जीवन का आधार हैं। हर परिवार में घटनाएं होती हैं। इनसे मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण की आराधना ही श्रेष्ठ मानव जीवन जीने का साधन है। कहा कि गजेंद्र मोक्ष की स्तुति से मानव जीवन में मोक्ष एवं कल्याण की प्राप्त हो सकती है। डॉ. मनोज मेहरोत्रा, पवन अग्रवाल, सुरेंद्र सफ्फड़, हर्षित सिंगतिया, आलोक पांडेय, श्याम सुंदर अग्रवाल आदि मौजूद रहे। (संवाद)