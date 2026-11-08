Farrukhabad News: पटाखों का शोर कहीं छीन न ले सुनने की क्षमता

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सामान्य ध्वनि का स्तर करीब 50 डेसीबल माना जाता है, जबकि कई पटाखों की आवाज 120 से 150 डेसीबल तक पहुंच जाती है। लोहिया अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉ. नवनीत कुमार बताते हैं कि 70 डेसीबल से अधिक आवाज के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तेज धमाके से कान में चोट लगने और पर्दा फटने का खतरा रहता है। इसलिए पटाखे जलाते समय कम से कम पांच मीटर की दूरी बनाए रखें।उन्होंने बताया कि बच्चों के कान अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उन्हें तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रखना चाहिए। पटाखा पास में फटने के बाद कान में सीटी बजने जैसी आवाज सुनाई देना भी खतरे का संकेत है। यह बताता है कि कान तेज ध्वनि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने लोगों को तेज आवाज वाले पटाखों से बचने और ध्वनि प्रदूषण के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।