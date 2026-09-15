फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   The Maharaja of Kamalganj is enthroned; a stream of devotion flows.

Farrukhabad News: कमालगंज के महाराजा विराजे, बही भक्ति की धारा

Tue, 15 Sep 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
The Maharaja of Kamalganj is enthroned; a stream of devotion flows.
कमालगंज। सुबह के सात बजते ही वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच कमालगंज के महाराजा गौरीसुत भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी के साथ 17वें गणेश महोत्सव का आगाज हो गया।
विज्ञापन

कासगंज की संगीत वादन टोली ने वाद्य यंत्रों से धुन बिखेरी और दिल्ली के गायक कलाकार रॉकी नागर ने आरती गाई तो पंडाल में उल्लास, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी बह निकली।
विज्ञापन

रेलवे तिराहे के निकट स्थित प्रेमपुष्प गेस्टहाउस के पार्किंग स्थल में सजे पंडाल में प्रातः बेला में सप्त आचार्य सोहित व्यास, लक्ष्मीकांत, श्यामानंद पांडेय, राजन शुक्ला, गौरव तिवारी, शाहजहांपुर के अटल पांडेय, शेरपुर सराय के शिवम ने विधिविधान से प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना पूजन कराया। इसके बाद यज्ञ-हवन हुआ। यजमान भी सात रहे। यजमान गोपाल विश्नोई, रविशंकर गुप्ता, अशोक श्रीवास्तव गोल्डी, महेंद्र पाठक, संतोष गुप्ता, मनोज गुप्ता व राहुल पान वालों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर शांति व मानव कल्याण की कामना की। इसके बाद प्रथम पूजन व प्रथम आरती की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अध्यक्ष अमित गुप्ता, गौरव गुप्ता, शांतिबोध पालीवाल, अनूप गुप्ता, सतीश माहौर, नित्यप्रकाश वर्मा, चंदन गुप्ता, सौरभ चौरसिया, प्रतीक हलवाई, राघव शुक्ला भी व्यवस्था में रहे।

गांधीनगर में पंचम व मकूनगला में सप्तम महोत्सव
गांधीनगर में पंचम गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। ध्रुवप्रकाश मिश्रा नन्हीं पंडित व अश्वनी मिश्रा ने पूजन किया। मकूनगला दुर्गा मंदिर में सातवां महोत्सव शुरू हुआ। रवि यादव, प्रमोद यादव प्रधान, राजेश यादव आरके, नंदकिशोर आदि व्यवस्था में रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed