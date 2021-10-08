Farrukhabad News: रेडीमेड दुकान में आग से एक लाख का कपड़ा जला

दुकान थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला गुदड़ी निवासी जावेद की है। जावेद ने बताया कि रविवार शाम करीब सात बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 12 बजे पड़ोसी सुनील ने उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर जावेद ने दुकान को आग की लपटों से घिरा पाया। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया पर वे नाकाम रहे। सीओ सिटी अभय वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। आसपास की दुकानें आग की चपेट में आने से बच गईं।दुकान मालिक जावेद ने बताया कि दुकान में रखे सभी रेडीमेड कपड़े और अन्य सामान पूरी तरह जल गए। करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।