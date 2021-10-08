Farrukhabad News: धनुष टूटते ही लगे जय श्रीराम के जयकारे

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मंचन में दिखाया गया कि राजा जनक की ओर से आयोजित सीता स्वयंवर में देश-विदेश के राजा-महाराजा भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं पाता। इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्रीराम धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इसी दौरान धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ।कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय और संवाद अदायगी से प्रसंग को जीवंत कर दिया। श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। देर रात तक ग्रामीण रामलीला का आनंद लेते रहे। इस दौरान टीटू अग्निहोत्री, केशवनंदन राठौर, राजू लाला, कन्हैया लाल श्रीवास्तव और रामसिंह बाथम सहित कई लोग मौजूद रहे।