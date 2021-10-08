Farrukhabad News: गुजरात के गांधी ने भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली का किया दर्शन

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अहमदाबाद के उद्यमी हर्ष ललित भाई गांधी शनिवार दोपहर में भगवान विमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन, सेवा एवं पूजा-अर्चना कर परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता को बारीकी से जाना। उन्होंने अत्याधुनिक सुविधा युक्त 32 कमरों के अतिथि घर के निर्माण की इच्छा जताई।ट्रस्टी और मंत्री पुखराज डागा ने कहा कि इसी भूमि पर चार कल्याणक हुए (च्यवन-जन्म-दीक्षा-केवल ज्ञान)। यह तीर्थ अति प्राचीन है। भगवान की नयनाभिराम प्रतिमा विराजमान है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को जब केवल ज्ञान मिला, तो इन्द्रदेव ने इस नगरी को चयनित कर भगवान के समवसरण की रचना की। भगवान महावीर स्वामी का तीन बार आगमन हुआ।जैन धर्म के 12 चक्रवर्ती सम्राट में से दो हरिषेण चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। महाभारत काल में पांचाल राज्य की राजधानी के राजा द्रुपद ने हवन पूजन किया था। इसके बाद यहीं पर महासती द्रोपदी का जन्म हुआ। उनके स्वयंवर का आयोजन भी यहीं किया गया। कंपिल को द्रोपदी का मायका कहा जाता है।