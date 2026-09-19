Farrukhabad News: फाल्ट से नौ घंटे गुल रही कमालगंज सहित 150 गांवों की बिजली

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सुबह 10.10 बजे हुए फाल्ट के कारण उपकेंद्र से जुड़े सात फीडरों की बिजली गुल हो गई। टीजी-टू चंदन कुमार ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद चंदन कुमार और संविदा लाइनमैन कंचन औदीच्य, अतुल, हिमांशु व विकास ने लाइन की पेट्रोलिंग शुरू की। याकूतगंज स्थित काश्तकार कोल्ड स्टोरेज के पास तार चिपके मिले, रखा तिराहे पर तार उलझे थे और भोलेपुर के पास तार टूटा हुआ था। कर्मचारियों ने दिनभर मरम्मत कार्य किया। शाम 7.25 बजे उपकेंद्र चालू हो सका, जिसके बाद एक-एक कर फीडरों की आपूर्ति बहाल की गई।गर्मी और कारोबार पर असरदिनभर बिजली न मिलने से लोग गर्मी से बेहाल रहे और घरों के इन्वर्टर भी जवाब दे गए। गणेश महोत्सव के चलते कस्बे में काफी भीड़ थी, जिससे लोगों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाजार में दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। कुछ दुकानदारों ने तो किराए पर जनरेटर चलाकर काम किया। अवर अभियंता अजय कुमार पाल ने बताया कि फाल्ट के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसे मरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया है।