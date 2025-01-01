Farrukhabad News: मंच पर सिर्फ जिलाध्यक्ष की कुर्सी, बिना बोले चले गए निवर्तमान प्रदेश सचिव

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संचालक मुन्ना यादव ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर हैं। उन्होंने सर्वेश आंबेडकर से नंबर का इंतजार करने को कहा। इस पर दो वरिष्ठ नेताओं में विवाद की स्थिति बन गई। सर्वेश आंबेडकर कार्यक्रम में एक मिनट भी नहीं रुके और वहां से चले गए। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के त्याग व विचारधारा पर विचार व्यक्त किए। महेश जाटव, राधेश्याम सविता, केके यादव, शिवम यादव, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह यादव, सुलक्षणा सिंह और रुकमंगल सिंह यादव ने भी अपने विचार रखे।

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फर्रुखाबाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले महीने जिला और अनुषांगिक संगठनों की सभी कमेटियां भंग कर दी थीं। प्रदेश कमेटी में शामिल जिले के सभी पदाधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया था। इसके बाद सपा में नई व्यवस्था लागू हुई है। शुक्रवार को जिला कार्यालय पर गांधी जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य मंच पर सिर्फ जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव की कुर्सी पड़ी थी। आमतौर पर मंच पर छह-सात कुर्सियां होती थीं। कार्यक्रम में पहुंचे निवर्तमान पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं में इसकी खूब चर्चा रही। अंतिम दो वक्ताओं के बाद जिलाध्यक्ष का संबोधन होना था। तभी निवर्तमान प्रदेश सचिव डॉ. सर्वेश आंबेडकर पहुंचे। उन्होंने जल्दी होने का हवाला देते हुए पहले बोलने को कहा।