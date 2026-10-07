Farrukhabad News: औरैया से आ रहा धान, चार दिन में 300 रुपये टूटा भाव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बासमती धान के बढ़े भाव का फायदा सीधे उन्हें मिलेगा। पांच दिन पहले महीन धान 3600 रुपये प्रति क्विंटल बिका भी था, लेकिन मंगलवार को 3300 से 3400 रुपये क्विंटल तक ही किसानों को भाव मिला।औरैया के बिधूना के किसान पुष्पेंद्र ने बताया कि उनके खेत में साढ़े तीन क्विंटल बीघा के हिसाब से धान की पैदावार हुई है। पिछले साल जब किसानों की फसल मंडी में पहुंची तो धान में घनघोर मंदी का दौर था। कम रेट से किसान बुरी तरह मायूस हुए थे लेकिन दो माह बाद भाव आठ सौ से एक हजार रुपये क्विंटल तक बढ़ गए। इससे भड़सार करने वाले व्यापारियों को खासा फायदा हुआ।कन्नौज के उमर्दा के महादेव पुरवा निवासी किसान प्रकाश नारायण ने बताया कि औरैया में ज्यादातर कंबाइन मशीन से धान कटवाकर मंडी में लाया जा रहा है। उनके तीन बीघा खेत में 10 क्विंटल धान ही निकला। उन्होंने थ्रेसर या कंबाइन के बजाय छोटे गट्ठरों को झोर कर धान निकाला। तीन बीघा में 10 क्विंटल महीन धान हुआ। (संवाद)