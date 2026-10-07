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Farrukhabad News: धान की खरीद के लिए बनाए गए 15 केंद्र

Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
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15 centers set up for paddy procurement
फर्रुखाबाद। धान की फसल तैयार होने के साथ सरकारी खरीद के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए 15 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। शासन से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। किसानों को 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
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इस वर्ष करीब 25 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। इन दिनों फसल पकने लगी है। कुछ स्थानों पर फसल तैयार होने से किसान कटाई की व्यवस्था में लगे हैं। शासन के निर्देश पर एक नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाती है। इस बार धान की कीमत 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि गत वर्ष 2,369 रुपये प्रति क्विंटल थी। धान की खरीद के लिए जिलाधिकारी ने 15 केंद्र बना दिए हैं, इसमें खाद्य विभाग के छह व पीसीएफ के नौ केंद्र निर्धारित हैं।
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इन स्थानों पर बनेंगे क्रय केंद्र
खाद्य विभाग के छह क्रय केंद्रों में सातनपुर मंडी, कमालगंज मंडी, राजेपुर, कायमगंज मंडी व शमसाबाद उपमंडी व नवाबगंज में खरीद की जाएगी। वहीं, पीसीएफ के नौ क्रय केंद्रों में ब्लॉक बढ़पुर में आलू संघ सातनपुर, सहकारी समिति (बी पैक्स) बरौन, महलई, मोहम्मदाबाद में नीबकरोरी, पखना, पिपरगांव, हरकमपुर व कायमगंज में सहकारी समिति चिलसरा व कनासी शामिल हैं।
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डिप्टी आरएमओ रोली सिंह ने बताया कि खरीद शुरू करने के संबंध में अभी शासन से आदेश नहीं आया है। हालांकि, पिछले वर्षों में एक नवंबर से धान की खरीद शुरू की जाती रही है।
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