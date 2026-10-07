फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Brother sentenced to eight years in prison for culpable homicide not amounting to murder.

Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में भाई को आठ वर्ष की कैद

Wed, 07 Oct 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Brother sentenced to eight years in prison for culpable homicide not amounting to murder.
फर्रुखाबाद। रास्ते में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध की पीटकर व सिर में टकोरा मारकर हत्या के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई। श्रीकृष्ण को आठ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। श्रीकृष्ण की पत्नी पुष्पा देवी, पुत्र शिवकुमार और मोहनलाल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

कायमगंज थाना क्षेत्र के टिलिया सलेमपुर हमीरपुर खास गांव के रहने वाले देव सिंह ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी सियावती का 11 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े चार बजे रास्ते पर गंदगी को लेकर चाची पुष्पा से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर चाचा श्रीकृष्ण, चचेरे भाई मोहनलाल और शिवकुमार भी पहुंच गए। चारों ने पत्नी सियादेवी उर्फ सियावती के साथ मारपीट और गालीगलौज की।
विज्ञापन

पत्नी को बचाने पहुंचे देव सिंह के पिता रामकिशन के साथ भी लाठी-डंडों और टकोरा से मारपीट की। मारपीट में सियावती और रामकिशन घायल हो गए। दोनों को कायमगंज सीएचसी ले जाया गया। वहां से पिता रामकिशन को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान उनकी मौत हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


टकोरा के प्रहार को कोर्ट ने माना घातक
न्यायालय ने माना कि श्रीकृष्ण ने टकोरा से रामकिशन के सिर पर तेज प्रहार किया। इससे सिर की हड्डी टूट गई और उनकी मौत हुई। सियावती के सिर पर भी टकोरा के बेंट से चोट पहुंचाने का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने श्रीकृष्ण को मुख्य दोषी माना। पुष्पा देवी, मोहनलाल और शिवकुमार को मारपीट में सक्रिय सहयोगी माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed