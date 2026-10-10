Farrukhabad News: हड़ताल पर गए एनएचएम के डॉक्टर, इलाज के लिए भटके मरीज

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एनएचएम के तहत तैनात सीएचओ कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठन के नेताओं ने डॉक्टर संवर्ग से भी हड़ताल में शामिल होने को कहा। लोहिया अस्पताल में तैनात सर्जन डॉ. रोहित तिवारी, टेलीमेडिसिन के डॉ. अभय श्रीवास्तव, डॉ. उदयराज, डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा आदि ने शुक्रवार को ओपीडी में काम नहीं किया। इन डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। सबसे अधिक दिक्कत सर्जन संबंधी मरीजों को हुई।डॉक्टर न मिलने से लोगों को बिना दवा लिए ही बैरंग लौटना पड़ा। सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि मरीजों को देखा गया है। कुछ डॉक्टरों पर संगठन का दबाव है। बीच का रास्ता निकाल कर मरीज भी देखे और सामने भी नहीं आए।