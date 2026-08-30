हॉकी : खेलो इंडिया ने केवी को 3-1 से हराया

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हॉकी के फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया सेंटर फर्रुखाबाद ने शुरुआती दौर से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच में बढ़त बनाई। केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ के खिलाड़ियों ने वापसी का प्रयास किया लेकिन खेलो इंडिया सेंटर की टीम ने पकड़ बनाए रखी और 3-1 के अंतर से जीत दर्ज कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ की टीम उपविजेता रही। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।बॉक्सिंग और कबड्डी के खिताबी मुकाबले आजहॉकी प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हो गई, जबकि बॉक्सिंग और कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के समापन पर जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।इस अवसर पर हॉकी कोच सत्यम मिश्रा, पूनम शर्मा, पंकज यादव, सुशांत गुप्ता, दीपक, शबनम, सुशील यादव, शिवकुमार यादव, संजीव कटियार, कुलदीप यादव, अरुण यादव, करण कुशवाहा, विमलेश, अभिषेक पाल, अभिषेक शाक्य, विनीत अहमद मियां मौजूद रहे।