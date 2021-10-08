Farrukhabad News: जांच के लिए आगरा भेजे गए बारूद के नमूने

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बृहस्पतिवार को मीरा दरवाजा निवासी सरफुद्दीन की आतिशबाजी बनाने की दुकान में धमका हो गया था। धमाका इतना तेज था कि आतिशबाजी की दुकान पूरी तरह जमींदोज हो गई थी। घटना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से मिले अवशेष और बारूद के नमूने लिए। थानाध्यक्ष सचिन चौधरी ने बताया कि घटनास्थल से मिले बारूद के नमूनों की जांच कराई जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद धमाके के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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शमसाबाद। विस्फोट के बाद शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बारूद समेत कई नमूने जुटाए। लिए गए नमूनों को जांच के लिए आगरा की प्रयोगशाला भेजा गया है। अब जांच रिपोर्ट आने पर ही धमाके की सही वजह का खुलसा हो सकेगा।