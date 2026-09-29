Farrukhabad News: गंगा व रामगंगा उफनाईं, गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा

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सोमवार सुबह नरौरा बांध से गंगा में 86,985 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। शाम को यह बढ़कर 13,4584 क्यूसेक हो गया। गंगा का जलस्तर 136.40 से बढ़कर 136.50 मीटर पर पहुंच गया। रामगंगा के जलस्तर में 155 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर से बढ़कर 136.90 मीटर पर पहुंच गया है। जो कि खतरे के निशान 137.10 मीटर से 20 सेंटीमीटर दूर रह गया है।रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से हीरानगर, गुड़ेरा, भावन गुलरिया गैहलार, बजीरपुर, झंडी की मड़ैया, खाखिन, कोलासोता, बेचेपट्टी, सिकंदरपुर, चिड़िया, महोलिया, अलादपुर भटौली, बिरसिंहपुर, बीरपुर, बिजापुरिया, मौलागंज, खरगपुर, राई, सीढ़ेचकरपुर, नौसारा, नाहरैया आदि गांवों के पास पानी पहुंच गया है। जबकि गांव भावन गुलरिया में पानी भर गया है।गंगा किनारे के गांव के पास भी बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दुर्ण कुमार ने बताया कि बारिश के कारण बांधों से पानी छोड़े जाने की मात्रा बढ़ी है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा है।