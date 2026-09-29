फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Ganga and Ramganga rivers swell; flood risk rises in villages.

Farrukhabad News: गंगा व रामगंगा उफनाईं, गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा

Tue, 29 Sep 2026 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Ganga and Ramganga rivers swell; flood risk rises in villages.
अमृतपुर। पहाड़ों व मैदानी इलाकों में बारिश से गंगा व रामगंगा उफनाने लगी हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 136.60 मीटर से 10 सेंटीमीटर दूर रह गया है। रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर दूर है। सिंचाई विभाग ने दोनों नदियों की तलहटी एवं आसपास के गांवों में रहने वालों से जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
विज्ञापन

सोमवार सुबह नरौरा बांध से गंगा में 86,985 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। शाम को यह बढ़कर 13,4584 क्यूसेक हो गया। गंगा का जलस्तर 136.40 से बढ़कर 136.50 मीटर पर पहुंच गया। रामगंगा के जलस्तर में 155 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। रामगंगा का जलस्तर 135.35 मीटर से बढ़कर 136.90 मीटर पर पहुंच गया है। जो कि खतरे के निशान 137.10 मीटर से 20 सेंटीमीटर दूर रह गया है।
विज्ञापन

रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से हीरानगर, गुड़ेरा, भावन गुलरिया गैहलार, बजीरपुर, झंडी की मड़ैया, खाखिन, कोलासोता, बेचेपट्टी, सिकंदरपुर, चिड़िया, महोलिया, अलादपुर भटौली, बिरसिंहपुर, बीरपुर, बिजापुरिया, मौलागंज, खरगपुर, राई, सीढ़ेचकरपुर, नौसारा, नाहरैया आदि गांवों के पास पानी पहुंच गया है। जबकि गांव भावन गुलरिया में पानी भर गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गंगा किनारे के गांव के पास भी बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दुर्ण कुमार ने बताया कि बारिश के कारण बांधों से पानी छोड़े जाने की मात्रा बढ़ी है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed