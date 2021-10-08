फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   fitness stuck due to failed connectivity

Farrukhabad News: कनेक्टिविटी फेल, वाहनों के फिटनेस समेत कई काम ठप

Wed, 02 Sep 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
fitness stuck due to failed connectivity
फर्रुखाबाद। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय की कनेक्टिविटी फेल होने से फिटनेस, टैक्स, वाहनों के लोकल ट्रांसफर आदि काम बंद हो गए। मंगलवार को वाहनों के फिटनेस स्लॉट बुक होने के बावजूद काम बंद रहा। इससे हाईवे किनारे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई पटलों पर ताले पड़े रहे। मंगलवार शाम चार बजे कनेक्टिविटी आने पर फिटनेस का काम शुरू किया जा सका।
विज्ञापन

एआरटीओ दफ्तर में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को फिटनेस के स्लॉट बुक होते हैं। इन दिनों सुबह 10 बजे से वाहन पहुंचने शुरू हो जाते हैं। शनिवार सुबह दफ्तर की कनेक्टिविटी फेल हो गई। लिहाजा टैक्स पटल, फिटनेस, वाहनों के ट्रांसफर आदि काम बंद हो गए। मंगलवार सुबह फिटनेस स्लॉट होने के चलते कारें, स्कूली बसों समेत कई वाहनों की हाइवे किनारे कतार लग गई। वाहन स्वामी और चालक दफ्तर में डेरा डाले रहे। बार-बार पटल पर पूछताछ से परेशान लिपिक भी काउंटरों पर ताले डालकर चले गए।
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि शनिवार को बीएसएनएल की लीज लाइन में तकनीकी खराबी आने से कनेक्टिविटी खराब हो गई थी। इससे कुछ काम नहीं हो सके थे। लखनऊ से बात करके जुगाड़ से मंगलवार शाम को फिटनेस समेत अन्य कार्य सामान्य रूप से शुरू कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
मोबाइल की कनेक्टिविटी से खिंचे लाइसेंस के फोटो
लाइसेंस के फोटो खिंचवाने के लिए दूरदराज गांवों से लोग पहुंचे। गनीमत रही कि पटल के लिपिकों ने अपने मोबाइल से कंप्यूटर कनेक्ट करके फोटो खींचना शुरू कर दिया। इससे लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed