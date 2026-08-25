फर्रुखाबाद: पूजा के दीपक से घर में लगी आग, शादी में मिला सामान समेत दो लाख की गृहस्थी जली

ओमवीर ने बताया कि कमरे में करीब तीन वर्ष पहले छोटे भाई मोहित की शादी में मिला दहेज का सामान रखा था। आग में सोने की अंगूठी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, बेड, तीन हजार रुपये समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित के मुताबिक करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल की जांच की। पीड़ित ने मामले की सूचना प्रशासन को दी है।