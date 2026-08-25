फर्रुखाबाद: पूजा के दीपक से घर में लगी आग, शादी में मिला सामान समेत दो लाख की गृहस्थी जली
गांव शाहपुर-गंगपुर में सोमवार रात पूजा के दीपक की लौ से घर में आग लग गई। ग्रामीणों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी, बालू और मिट्टी की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कमरे में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने करीब दो लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही है।
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थाना क्षेत्र के शाहपुर-गंगपुर निवासी ओमवीर के घर के कमरे में सोमवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच दीपक की लौ से आग लग गई। उस समय ओमवीर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। कमरे से धुआं उठता देख परिजनों को आग लगने की जानकारी हुई।
आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। करीब एक घंटे तक ग्रामीण स्थानीय संसाधनों से आग बुझाने में जुटे रहे। पानी, बालू और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी।
ओमवीर ने बताया कि कमरे में करीब तीन वर्ष पहले छोटे भाई मोहित की शादी में मिला दहेज का सामान रखा था। आग में सोने की अंगूठी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, बेड, तीन हजार रुपये समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित के मुताबिक करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल की जांच की। पीड़ित ने मामले की सूचना प्रशासन को दी है।