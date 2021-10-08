Farrukhabad News: गैस पाइप लीकेज से लगी आग, वरिष्ठ लिपिक झुलसे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:53 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:53 AM IST
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फर्रुखाबाद। थाना कादरीगेट के गांव चांदपुर निवासी सुरेंद्र पाल ब्लॉक बढ़पुर में वरिष्ठ लिपिक हैं। शुक्रवार सुबह गैस पर चाय नाश्ता बना रहे थे, तभी पाइप से गैस लीक होने पर आग लग गई। इससे सुरेंद्र पाल गंभीर रूप से झुलस गए। पुत्र कृष्णा व पुत्री चंचल सिंह ने लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। चंचल ने बताया है कि मां की तबीयत खराब चल रही है। इसलिए पापा अपने लिए नाश्ता बना रहे थें। चूहों ने गैस पाइप काट दिया था, जिससे हादसा हुआ है। संवाद
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